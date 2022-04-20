Россиянам раскрыли новый способ добраться до курортов Кипра

Cyprus Airways запустит с 30 апреля рейсы в Ларнаку из Каира

У российских туристов появился новый способ добраться до курортов Кипра — через Каир. Удобства маршрута раскрыли эксперты портала TourDom.ru.

Так, авиакомпания Cyprus Airways объявила о запуске с 30 апреля рейсов между Ларнакой и Каиром. Отмечается, что в условиях санкций перелет может стать еще одним способом для российских туристов попасть на курорты Кипра. По оценке специалистов, авиабилеты в мае обойдутся от 6,3 до 8,5 тысячи рублей.

Тем не менее туристам придется купить билеты до Египта, которые обойдутся значительно дороже. Более того, в Каире придется провести почти половину суток, чтобы пересесть на рейс до Кипра, так как самолеты из России, как правило, прибывают в арабскую республику поздно ночью (перелеты Cyprus Airways осуществляются по субботам и вторникам в 14:00).

В качестве альтернативы эксперты посоветовали рассмотреть другие рейсы с пересадками. Например, перелет Gulf Air через Бахрейн за 45 тысяч рублей, EgyptAir через Каир за 47 тысяч рублей или Emirates с двухчасовой остановкой в Дубае за 69,6 тысячи рублей.

Ранее в апреле власти Кипра смягчили правила въезда для привитых иностранных путешественников. Так, с 18 апреля отменена обязательная сдача ПЦР-теста для привитых туристов.