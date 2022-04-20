Минобороны опубликовало новые данные о потерях украинских военных

Минобороны России опубликовало отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины (НГУ), полученные из реальных украинских документов.

Данные о значительных потерях среди военнослужащих 4-й бригады оперативного назначения НГУ приводятся по состоянию на 29 марта 2022 года. В представленных документах содержатся данные о раненых, погибших и совершивших самоубийство военных, а также обстоятельства их гибели и места захоронения.

В ведомстве уточнили, что соответствующие документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести. В списках 20 убитых человек и 71 раненый, добавили в министерстве обороны.

16 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции якобы составляют от 2500 до 3000 человек, является ложью.