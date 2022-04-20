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Минобороны сообщило о ракетных ударах по четырем пунктам управления ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении четырех пунктов управления ВСУ ракетными ударами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские ракетные войска в течение суток уничтожили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетные удары были также нанесены по складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы украинских войск в районах Новая Дмитровка и Высокий.

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Роман Кирьянов
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