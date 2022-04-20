Минобороны сообщило о ракетных ударах по четырем пунктам управления ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении четырех пунктов управления ВСУ ракетными ударами

Российские ракетные войска в течение суток уничтожили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетные удары были также нанесены по складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы украинских войск в районах Новая Дмитровка и Высокий.