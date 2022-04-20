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Спецоперация ФСБ по поимке на Урале вербовщиков террористов попала на видео

ФСБ показала видео задержания на Урале вербовщиков террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Начало событий в новости ФСБ разгромила террористическую ячейку на Урале

Спецоперация ФСБ по пресечению на Урале противозаконной деятельности пятерых мигрантов, занимавшихся вербовкой в международную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) попала на видео. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиры подозреваемых и надевают на них наручники. У задержанных изъяты телефоны и запрещенная литература.

Ранее 20 апреля ФСБ сообщила о поимке в Свердловской области пятерых вербовщиков террористов. Их законспирированная ячейка ликвидирована.

Все задержанные — уроженцы Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, они действовали по указаниям зарубежных эмиссаров. В задачи вербовщиков входило распространение идеологии террористов среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

Любовь Ширижик
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