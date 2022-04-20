Спецоперация ФСБ по поимке на Урале вербовщиков террористов попала на видео
Спецоперация ФСБ по пресечению на Урале противозаконной деятельности пятерых мигрантов, занимавшихся вербовкой в международную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) попала на видео. Запись публикует ТАСС.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиры подозреваемых и надевают на них наручники. У задержанных изъяты телефоны и запрещенная литература.
Ранее 20 апреля ФСБ сообщила о поимке в Свердловской области пятерых вербовщиков террористов. Их законспирированная ячейка ликвидирована.
Все задержанные — уроженцы Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, они действовали по указаниям зарубежных эмиссаров. В задачи вербовщиков входило распространение идеологии террористов среди местных мусульман и трудовых мигрантов.