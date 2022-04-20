Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ разгромила террористическую ячейку на Урале

На Урале ФСБ задержала сторонников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Свердловской области сотрудники ФСБ выявили пятерых мигрантов, вербовавших участников в международную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Законспирированную ячейку удалось ликвидировать.

Все задержанные — уроженцы Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, они действовали по указанию зарубежных эмиссаров. В задачи вербовщиков входило распространение идеологии террористов среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

Ранее жителю Крыма назначили 17 лет колонии за создание террористической ячейки и подготовку к насильственному захвату власти. По данным суда, Эмиль Зиядинов был приверженцем «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и возглавил ячейку этой организации. Он вел пропагандистскую работу среди жителей Крыма, склонял их к вступлению в ряды участников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Продолжение в новости Спецоперация ФСБ по поимке на Урале вербовщиков террористов попала на видео
Последние новости
Минобороны сообщило о двух сбитых в Донбассе «Точках-У»
Планировавшие массовое убийство в школе Саратова подростки получили срок
Российский фондовый рынок открылся падением
Минобороны заявило об уничтожении 73 объектов ВСУ
Стало известно о планах повысить возраст для руководителей на госслужбе
Американский самолет патрулировал Черное море перед затоплением «Москвы»
Минобороны сообщило об обстреле 1053 объектов на Украине
ЛНР обвинила Украину в эвакуации командования из зоны боевых действий
Российский чемпион Bellator высказался о повторном поединке с бывшим бойцом UFC
Россиянам раскрыли способ сэкономить на одном виде товаров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.