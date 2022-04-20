ФСБ разгромила террористическую ячейку на Урале

На Урале ФСБ задержала сторонников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

В Свердловской области сотрудники ФСБ выявили пятерых мигрантов, вербовавших участников в международную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Законспирированную ячейку удалось ликвидировать.

Все задержанные — уроженцы Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, они действовали по указанию зарубежных эмиссаров. В задачи вербовщиков входило распространение идеологии террористов среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

Ранее жителю Крыма назначили 17 лет колонии за создание террористической ячейки и подготовку к насильственному захвату власти. По данным суда, Эмиль Зиядинов был приверженцем «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и возглавил ячейку этой организации. Он вел пропагандистскую работу среди жителей Крыма, склонял их к вступлению в ряды участников.