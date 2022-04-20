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Раскрыты правила перепланировки квартир с газом

Госжилинспекция Подмосковья раскрыла правила перепланировки газифицированных квартир

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жителям газифицированных квартир запрещается объединять кухню с жилой комнатой. Правила перепланировки подобного жилья раскрыли в Госжилинспекции Московской области, сообщает РИАМО.

Владельцы квартир с газом должны утвердить план переустройства у газовой службы и в органах местного самоуправления. Среди правил также указан запрет скрывать газовые трубы за коробами или стенами — к оборудованию должен быть свободный доступ. Жильцы также не могут самостоятельно менять схемы вентиляции и конструкцию оборудования.

Нарушителям грозит штраф: от двух тысяч рублей для жителей и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. В том случае, если в квартире прошла перепланировка, ее необходимо узаконить — подать заявку в профильную организацию и местную администрацию.

«Все эти меры придуманы не на пустом месте и преследуют только одну цель — обеспечить безопасность жителей. В этом вопросе безалаберность, инфантильность и халатность недопустимы», — заявила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Ранее москвичам назвали самые частые ошибки при перепланировке квартир, нарушающие Жилищный кодекс. В списке оказались снос одной из несущих стен, держащих основную конструкцию здания, а также объединение балкона с жилой частью квартиры, что нарушает тепловой контур здания.

Нина Ташевская
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