Названы лучшие прически на лето 2022 года

Редакторы Bustle и стилисты назвали косы и боб лучшими прическами на лето 2022 года

Модные редакторы портала Bustle совместно со звездными стилистами перечисли лучшие прически на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, летом будут актуальны различные варианты кос и популярные стрижки 1990-х годов. «Подготовьте свои круглые щетки и термобигуди. Если вы уже носите многослойную стрижку, то не забудьте зафиксировать ее лаком для волос», — посоветовал Трей Гиллен, парикмахер и креативный директор по обучению бренда средств по уходу за волосами Sachajuan.

Зендея Фото: Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Помимо этого, в список вошла прическа бикси — гибрид стрижек пикси короткой или средней длины и боба. Также в тренде, по словам специалистов, будут гладкие пучки и шегги (стрижка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах, — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, эксперты назвали популярными многослойные прически в форме легкой волны и хвосты, украшенные заколками.

В свою очередь, редакторы отдельно выделили боб длиной до середины шеи. «Эта стрижка станет настоящим трендом летнего сезона. Носите ее с челкой, как это уже сделала [американская певица] Селена Гомес», — отметил Гиллен. В то же время стилисты внесли в перечень модных причесок тонкие челки, а также объемные локоны, как у модели и актрисы Памелы Андерсон.

Раннее в апреле парикмахер из Лос-Анджелеса Кристен Эсс назвала технику бебилайтс самым модным окрашиванием весны 2022 года. Стилистка подчеркнула, что этот трендовый цвет не требует особого ухода и не повреждает волосы.