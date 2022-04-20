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В Херсоне расстреляли поддерживавшего Россию блогера

Поддерживавшего Россию блогера Кулешова расстреляли в Херсоне

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

В украинском Херсоне нашли мертвым блогера Валерия Кулешова. Об этом со ссылкой на пост депутата облсовета Сергея Хланя в соцсетях пишет RT.

По его информации, при осмотре на теле 38-летнего погибшего нашли множественные огнестрельные ранения головы, тела и рук. Мужчина находился на водительском кресле автомобиля.

Отмечается, что авто Кулешова расстреляли примерно в 8 утра около его дома в Шуменском микрорайоне. Смерть активиста подтвердили его друзья. Утверждается, что блогер поддерживал действия России на Украине.

Как указывает RT, это не первое убийство в Херсоне лиц, которые поддерживают российскую спецоперацию. В начале марта сообщалось о смерти мэра города Кременная Владимира Струка, который поддерживал Луганскую народную республику и выступал за налаживание связей с Россией. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко впоследствии написал в соцсетях: «На одного предателя Украины стало меньше!»

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Варвара Кошечкина
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