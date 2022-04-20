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Ливия предложила Западу помочь с нефтью

Премьер-министр Ливии Башага предложил Западу помочь с нефтью

Фото: Hamza Turkia / Globallookpress.com

Ливия может помочь Западу с нефтью взамен на восстановление страны. С таким предложением выступил ливийский премьер-министр Фатхи Башага, передает РИА Новости.

По его словам, западные страны могут помочь Ливии восстановиться после многолетней войны. «Установив торговые связи, мы сможем улучшить жизнь ливийского народа и обеспечить ресурсы, в которых, как мы знаем, нуждаются Европа и весь мир», — заявил глава ливийского правительства.

Он также выразил надежду, что с помощью необходимого объема инвестиций от стран Запада, Ливия станет «выдающимся национальным государством и опорой международного сообщества».

Ранее министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун заявил, что Ливия отказалась поставлять больше энергоносителей в Европу, по причине отсутствия свободных объемов топлива. Он добавил, что «увеличение добычи ливийской нефти требует завершения процессов модернизации [нефтяных объектов] при наличии эффективного и прозрачного управления».

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Николай Чигасов
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