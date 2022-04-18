Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Ливия отказалась поставлять больше нефти и газа в Европу

Министр нефти и газа Ливии Аун заявил, что страна не готова поставлять больше топлива в ЕС

Фото: Shutterstock

Ливия отказалась поставлять больше энергоносителей в Европу, сославшись на отсутствие свободных объемов топлива. О том, что страна не готова увеличить поставки, сообщил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун. Его цитирует РИА Новости.

«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — подчеркнул министр. Он добавил, что «увеличение добычи ливийской нефти требует завершения процессов модернизации [нефтяных объектов] при наличии эффективного и прозрачного управления».

Материалы по теме:
США введут санкции против российских банков
США введут санкции против российских банков
25 февраля 2022
Россия ответила на экономические санкции Запада
Россия ответила на экономические санкции Запада
28 февраля 2022

О невозможности увеличить добычу природного газа для экспорта Аун говорил еще в феврале — тогда министр рассказал, что объемы газа, которые раньше экспортировались по газопроводу «Зеленый поток» в Италию, а затем попадали в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии. В марте он заявил, что если страна и сможет заменить российскую нефть в Европе собственной, то не ранее чем через пять-семь лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
Премьер Молдавии исключила предоставление военной помощи Украине
В России запустили туристический поезд со стеклянным полом
Бывший начальник полигона Капустин Яр частично признал вину по делу о взятке
Ливия отказалась поставлять больше нефти и газа в Европу
В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации
В России стали строить больше жилья
Пашинян обсудит с Путиным договоренности по Карабаху
Раскрыто влияние излучения телефона на возникновение рака мозга
В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.