Ливия отказалась поставлять больше нефти и газа в Европу

Министр нефти и газа Ливии Аун заявил, что страна не готова поставлять больше топлива в ЕС

Ливия отказалась поставлять больше энергоносителей в Европу, сославшись на отсутствие свободных объемов топлива. О том, что страна не готова увеличить поставки, сообщил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун. Его цитирует РИА Новости.

«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — подчеркнул министр. Он добавил, что «увеличение добычи ливийской нефти требует завершения процессов модернизации [нефтяных объектов] при наличии эффективного и прозрачного управления».

О невозможности увеличить добычу природного газа для экспорта Аун говорил еще в феврале — тогда министр рассказал, что объемы газа, которые раньше экспортировались по газопроводу «Зеленый поток» в Италию, а затем попадали в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии. В марте он заявил, что если страна и сможет заменить российскую нефть в Европе собственной, то не ранее чем через пять-семь лет.