В Крыму семь человек лишили госнаград республики

Парламент Крыма лишил госнаград республики семь человек, включая Кравчука и Кучму

Парламент Крыма лишил государственных наград республики семь человек. В соответствующий список попали экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, а также боксер Александр Усик, певица Злата Огневич и бывший премьер Крыма Сергей Куницын. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Госсовет республики принял закон о лишении госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, поддержал инициативу депутатов. Согласно тексту постановления, решение принято «в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, в связи с совершением действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым».

Так, в списке оказался Николай Балан, его лишили знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», Инна Бордюг (Злата Огневич) лишена почетного звания «Заслуженный артист Автономной Республики Крым», Игорь Воронченко и Леонид Кравчук — знака отличия «За верность долгу», Сергей Куницын — почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», а также знака отличия «За верность долгу».

Ранее сообщалось, что второго президента Украины Леонида Кучму лишат звания «Почетный крымчанин». О соответствующем решении объявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он отметил, что Кучма и некоторые другие обладатели республиканских наград и званий «утратили моральное право» носить их.