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Россияне начали массово скупать путевки на курорт богачей

Российские туроператоры зафиксировали рост бронирований на Мальдивах в апреле

Фото: Mike Swigunski / Unsplash

Российские туристы в апреле снова начали интересоваться путешествиями на Мальдивы. О массовом спросе на популярное направление сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В начале марта туроператоры зафиксировали спад турпотока на острова, которые считаются курортом богачей, до восьми раз по сравнению с началом февраля — сокращение продаж составило в среднем до 85-90 процентов. Тем не менее уже со второй половины первого весеннего месяца спрос начал медленно восстанавливаться, в апреле участники рынка заметили уверенный рост числа бронирований.

«Тренд на данный момент таков: продажи Мальдив идут в рост. Если в марте, после начала военных действий, плюс стоп "Аэрофлота", все буквально "заглохло", то сейчас мы наблюдаем повышение спроса, как мы считаем, в первую очередь из-за более стабильного рубля»,— такое объяснение увеличению числа купленных путевок предложили в компании ПАКС.

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Уточняется, что туристы в основном бронируют отдых на апрель-май и немного на июнь-июль. При этом путешественники выбирают пятизвездочные отели с включенным перелетом, в том числе и по специальным акциям для российского рынка. Как заметили в АТОР, долларовая стоимость некоторых «люксовых» туров может быть сейчас даже ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Так, недельный турпакет на Мальдивы в отель категории «пять звезд» можно приобрести минимум за 280-300 тысяч рублей на двоих с перелетом и трехразовым питанием, тур «все включено» обойдется от 300-350 тысяч рублей.

Ранее в апреле крупная катарская авиакомпания Qatar Airways снизила цены на зарубежные перелеты на майские праздники. Сообщалось, что выгоднее всего на предстоящие праздники отправиться на отдых с перевозчиком на Мальдивы — перелет в обе стороны обойдется одному туристу в 100 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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