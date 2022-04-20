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Четверых россиян отправили в СИЗО за кражу препаратов для онкобольных

В Москве сотрудники МВД и ФСБ задержали шестерых мужчин за кражу лекарств для онкобольных

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве сотрудники МВД и ФСБ задержали шестерых россиян за кражу препаратов для онкобольных на сумму более 17,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники с мая 2021 года по апрель 2022 года тайно похищали лекарства, состоящие на особом номерном учете, а затем продавали их через аптеки. Стоимость одной дозы некоторых из них превышала 340 тысяч рублей.

В ходе обысков силовики изъяли у мужчин более двух тысяч единиц препаратов. Их происхождение помогли установить работники Росздравнадзора и Центра развития перспективных технологий. Четверых фигурантов отправили в СИЗО, одному избрали меру пресечения в виде надлежащего поведения, а их сообщнику — в виде подписки о невыезде.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством Следственного департамента МВД России.

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Елизавета Новикова
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Четверых россиян отправили в СИЗО за кражу препаратов для онкобольных
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