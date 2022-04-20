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В Турции оценили возможность встречи Лаврова и Кулебы

Глава МИД Турции Чавушоглу допустил встречу коллег Лаврова и Кулебы в Стамбуле или Анталье
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

Чавушоглу оценил вероятность встречи Лаврова и Кулебы в Турции и допустил, что переговоры его коллег возможны в Стамбуле или Анталье.

«Я предлагал сторонам провести встречу глав МИД РФ и Украины в Стамбуле или Анталье. Эта встреча возможна», — заявил глава турецкого МИД.

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Чавушоглу напомнил, что переговоры Лаврова и Кулебы уже проходили в рамках Дипломатического форума в Анталье.

В том же интервью Чавушоглу высказался о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивается скорейшей встречи своих коллег.

Ранее Эрдоган сообщил, что Путин и Зеленский могут встретиться в Стамбуле. Президент Турции полагает, что по итогам встречи могут быть предприняты шаги в отношении Крыма и Донбасса.

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Марина Совина
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