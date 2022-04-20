США заявили о желании видеть безопасный выход мирных жителей из Мариуполя

Госсекретарь Блинкен заявил, что США хотят безопасного выхода мирных жителей из Мариуполя

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон хочет видеть безопасный выход мирных жителей из Мариуполя по предназначенному для этого гуманитарному коридору, сообщает ТАСС.

«Конечно, мы хотим, чтобы люди, находящиеся в опасности, могли спокойно и безопасно покинуть его. Решение о том, является ли гуманитарный коридор, созданный для этого в Мариуполе, безопасным и надежным, в конечном итоге должно принять украинское правительство. Мы, безусловно, помогаем в этом процессе, предоставляя свои собственные оценки и анализ», — заявил он.

Он подчеркнул, что итоговое решение о том, стоит ли покидать город людям, которые там проживают, должны принять они сами, основываясь на своем желании и оценке сложившейся ситуации. Блинкен вновь заверил, что США будут делать все возможное для того, чтобы помочь Киеву с принятием решения по гуманитарным коридорам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе. По его словам, Киев может рассмотреть разные форматы обмена.