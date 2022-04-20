«Просто спросить» в московских поликлиниках станет легче

1500 специалистов центров «Мои Документы» станут администраторами в поликлиниках Москвы

Москвичам станет проще посещать поликлиники и ориентироваться в них благодаря работе 1,5 тысяч сотрудников центов «Мои Документы», которые станут администраторами на входе и этажах медучреждений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В прошлом году в качестве эксперимента мы начали коллаборацию МФЦ и поликлиник. Функции администраторов поликлиник стали выполнять сотрудники центров госуслуг. Администраторы встречают людей у входа, помогают им сориентироваться. Этот проект понравился и москвичам, и врачам поликлиник. Поэтому с этого года функции администраторов в поликлиниках будут выполнять штатные сотрудники МФЦ. Более того, мы впервые вводим такую функцию как администраторы по этажам. Более 1,5 тысячи сотрудников МФЦ выйдут на работу администраторами. Это в совокупности повысит комфортность наших поликлиник» Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Администраторы центров «Мои Документы» помогут посетителям поликлиник записаться к врачу, распечатать талон для его посещения, сориентироваться, как найти нужный кабинет. Также у них можно будет спросить, по какому графику работают специалисты поликлиники.

Таким образом, сотрудники центров госуслуг помогут освободить время медицинских работников для выполнения их непосредственной работы — оказания медицинской помощи.

Прежде чем стать администраторами поликлиник, сотрудники работают в центре госуслуг — это позволяет им научиться уверенно и доброжелательно общаться с горожанами и освоить стандарты работы центров «Мои Документы». Затем их ждет специальная подготовка, в ходе которой они учатся клиентоориентированности, поведению в нестандартных ситуациях и изучают специфику работы в поликлинике.

Ракова отметила, что «Мои Документы» давно стали больше, чем просто центрами предоставления госуслуг: в офисах работают свыше 11 тысяч сотрудников, которые регулярно участвуют в различных городских проектах.