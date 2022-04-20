В российском городе обрушился автомобильный мост

Мэр Спасска-Дальнего Митрофанов сообщил об обрушении автомобильного моста в городе

В Спасске-Дальнем Приморского края утром в среду, 20 апреля, частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщил мэр российского города Олег Митрофанов в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказал градоначальник, обрушился мост через реку Кулешовка, находящийся на улице Мельничной. На место выехал прокурор города Валерий Бакаев. По данным прокуратуры Приморья, причиной обрушения части моста, по предварительным данным, стал проезд большегрузного автомобиля с превышением ограничения по нагрузке в 20 тонн.

Погибших и пострадавших нет. Движение по мосту перекрыто, для обеспечения безопасности дорожного движения на месте организовано дежурство экипажа ДПС ГИБДД. По факту инцидента прокуратура проводит проверку.

Ранее в Екатеринбургской области пешеходный мост обрушился из-за того, что его задела проезжающая фура. Водитель грузовика из Татарстана с автоприцепом вез спецоборудование из города Асбеста Свердловской области в Елабугу.