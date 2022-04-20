Мужчина поднял парализованную жену на гору ради встречи рассвета на вершине

SCMP: китаец на спине поднял парализованную жену на вершину горы, чтобы встретить рассвет

Житель китайской провинции Шаньдун поднял на себе парализованную жену на гору Тайшань, чтобы сдержать обещание и вместе с ней встретить рассвет на вершине. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В 2009 году Чжан и его возлюбленная Кун хотели вместе сбежать, так как ее семья была против их брака. Родные Кун считали, что мужчина недостаточно богат, при этом ему нужно заботиться о множестве братьев и сестер, а также о матери-инвалиде.

Пара готовила побег, но при осуществлении плана китаянка получила серьезную травму. «Она собиралась сбежать из дома ночью, и мы должны были убежать вместе. Но она поскользнулась, упала, повредила спину и сломала позвоночник. Но в тот момент она не поняла этого. Она продолжала ползти вперед, но не могла встать. Она проползла около 200 метров», — рассказал мужчина.

В результате нижняя половина тела женщины оказалась парализована, и родители стали воспринимать ее как обузу. Тогда Чжан заявил, что будет заботиться о ней самостоятельно. Он потратил все сбережения, занял деньги у родственников и был вынужден выполнять тяжелую работу, чтобы обеспечить лечение возлюбленной. В 2013 году пара поженилась, сейчас у Кун и ее мужа двое детей.

«Спустя несколько лет лечения моей жене стало лучше, и она смогла сидеть. Я думал, что дальнейших улучшений добиться нельзя. И я сказал ей, что выполню обещания, которые я дал ей», — отметил Чжан.

Чтобы сдержать обещание вместе встретить рассвет на горе Тайшань, мужчина привязал парализованную жену простыней к своей спине и поднял ее на вершину. Путь занял 12 часов и составил 7000 шагов.

После этого пара поднималась на гору еще четыре раза. Во время последнего подъема Чжан упал и повредил спину. Чтобы восстановиться, ему потребовалась хирургическая операция. После этого он решил, что поедет вместе с женой путешествовать. Они побывали в десятках городов по всему Китаю.

Гора Тайшань — самая высокая вершина в провинции Шаньдун. Ее высота составляет 1545 метров.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Мэйшань, провинция Сычуань, 12-летний школьник на протяжении шести лет носил на спине друга, который не может ходить из-за болезни. Его друг с четырех лет страдает миастенией — нервно-мышечным заболеванием, из-за которого он не может передвигаться самостоятельно.