Мальчик шесть лет носил в школу друга-инвалида

В китайском городе Мэйшань, провинция Сычуань, 12-летний школьник на протяжении шести лет носил на спине друга, который не может ходить из-за болезни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сюй Бинъян и Чжан Цзэ познакомились в первом классе. Чжан с четырех лет страдает миастенией — нервно-мышечным заболеванием, которое вызывает патологически быструю утомляемость мышц. Из-за него он не может передвигаться самостоятельно.

Двое одноклассников, одним из которых был Сюй, предложили ему помощь. Каждый день они носили его в школу, помогали добираться до кабинетов и столовой, а после уроков вели друга домой. В третьем классе второй мальчик, помогавший Чжану, объявил, что у него нет на это времени, и Сюй остался один.

«Сюй Бинъян — мой лучший друг, — говорит Чжан. — Каждый день он учится, разговаривает и играет со мной. Я благодарен ему за то, что он каждый день так заботится обо мне». Сам Сюй утверждает, что помогать нетрудно: «Я вешу больше 40 килограммов, а Чжан Цзэ — только 25 килограммов, так что мне несложно его носить».

В 2018 году сообщалось, что в Китае шестилетняя девочка взяла на себя полную заботу о парализованном отце после того, как от него ушла жена. Она делает ему массаж, умывает и бреет его, кормит и помогает передвигаться по дому.

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