В США рассказали о будущем кандидате в президенты от партии Трампа

New York Times: будущий кандидат от республиканцев станет править по образцу Трампа

Будущий кандидат в президенты США от Республиканской партии, скорее всего, будет вынужден унаследовать модель правления и общения со своими сторонниками, которую внедрил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом рассказали эксперты, опрошенные The New York Times.

Как отмечает издание, Трамп за время своего пребывания у власти успел изменить вектор развития Республиканской партии, представителем которой он является. Так, политическая программа экс-президента базировалась в первую очередь на борьбе с нелегальной миграцией, международной торговлей и зарубежным вмешательством в дела страны, а также на снижении налогов и увеличении расходов на оборону.

Наибольшую поддержку избирателей Трампу принесла именно его позиция по проблеме иммиграции, которую он успешно связал с существующими в обществе опасениями по поводу терроризма. При этом многим сторонникам республиканцев, которые чувствовали себя отрезанными от богатых и образованных представителей консервативных элит, также импонировало полное отсутствие у экс-главы Белого дома политкорректности.

«Он играл, не соблюдая никаких правил вежливости. Он ни перед кем не преклонял колени. Он презирал СМИ с той же силой, что и консервативные массы», — объяснил популярность Трампа старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Мэтью Континетти. По его словам, многие находили образ экс-президента свежим и воодушевляющим.

В то же время внутри самой партии фигура Трампа не пользовалась всеобъемлющей поддержкой: ряд политиков считал его демагогом-популистом, который не гнушался пренебрегать моральными нормами, а также заигрывать с насилием, расизмом и автократией. Как отметил профессор права в Калифорнийском Университете в Беркли Джон Ю, республиканцы все еще пытаются бороться с тем вектором, который задал бывший американский лидер, особенно во внешней политике.

Несмотря на это, как считает The New York Times, «трампизм» как таковой по-прежнему остается популярным среди американского населения. В результате политики от Республиканской партии, которые могут сменить Джо Байдена на посту главы государства по итогам выборов 2024 году — будь то сам Трамп или любой другой кандидат-республиканец — вероятно, будут вынуждены продолжить проводить свою политику в том же направлении. «У других может быть... меньше столь явного нарциссизма, но любой из них все же сможет унаследовать модель правления Трампа», — пишет издание.