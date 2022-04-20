Кардиолог назвала исключающие прием обезболивающего симптомы

Врач Фокина призвала отказаться от обезболивающего при болях в животе

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» терапевт-кардиолог Юлия Фокина назвала исключающие прием обезболивающих препаратов симптомы. Ее слова приводит Life.

По словам Фокиной, принять препарат можно, если боль доставляет дискомфорт, мешает сосредоточиться, снижает концентрацию. Однако врач также призвала отказаться от обезболивающего при болях в животе и обратиться к специалисту. «Например, особого внимания всегда требует боль в левой половине грудной клетки, боль в животе, особенно у женщин», — рассказала Фокина.

При подозрении на аппендицит прием обезболивающих препаратов может затруднить диагностику, продолжает Фокина, поэтому решение об их приеме нужно принимать вместе с доктором.

Ранее врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла порядок действий, выполнение которых может помочь избавиться от боли в шее. По словам Малышевой, первым делом при боли в шее необходимо выпить любой обезболивающий препарат.