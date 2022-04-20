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Глава ДНР оценил предложение генсека ООН о гуманитарном перемирии

Пушилин назвал потенциально опасным предложение генсека ООН о гуманитарном перемирии

Фото: пресс-служба главы ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил предложение генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша о «гуманитарном перемирии» для безопасной доставки гумпомощи. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин назвал такое предложение потенциально опасным, указав на то, что украинская сторона использует режим прекращения огня для перегруппировки своих сил и укрепления позиций. По его словам, это доказывает опыт более чем 20 перемирий за восемь лет конфликта в Донбассе.

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«Судьба у всех этих разнообразных перемирий одинакова и крайне плачевна: все они были сорваны по вине украинской стороны, причем зачастую заканчивались еще большими жертвами и разрушениями с нашей стороны, поскольку Киев использовал время режима прекращения огня для перегруппировки своих сил, усиления позиций, подвоза боеприпасов», — пояснил он.

Глава ДНР также отметил, что все работающие в республике офисы агентств ООН уведомлены о проработанных механизмах доставки гуманитарной помощи в районы, наиболее пострадавшие от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие» и организовать «четырехдневную гуманитарную паузу на Страстной неделе». По его мнению, это позволит открыть ряд гуманитарных коридоров.

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Алевтина Запольская
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