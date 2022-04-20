В Турции ответили на заявления о массовом переводе россиянами денег в страну

Глава МИД Турции Чавушоглу опроверг заявления о переводах россиянами денег в страну

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу опроверг утверждения западных СМИ о том, что из-за сложившейся вокруг Украины ситуации россияне, в том числе предприниматели, которые находятся под санкциями, якобы начали массово переводить деньги в Турцию, сообщает ТАСС.

«Это злонамеренная новость, подобного потока нет», — ответил турецкий министр иностранных дел.

Ранее Чавушоглу, отвечая на вопрос о возможности введения Анкарой санкций против России из-за ситуации на Украине, заявил, что это было бы неправильно, поскольку страна выполняет роль посредника в данном конфликте. Он отметил, что Запад прекрасно понимает, почему Турция не присоединилась к санкциям. Также он оценил вероятность встречи Лаврова и Кулебы в Турции и допустил, что переговоры его коллег возможны в Стамбуле или Анталье.