В ГД оценили разрешение НКО США заниматься в России «строительством демократии»

Депутат Пискарев заявил, что Минфин США выдал НКО лицензию на вмешательство в дела России

Депутат Госдумы Василий Пискарев оценил разрешение Минфина США некоммерческим организациям (НКО) проводить различные сделки, подпадавшие ранее под санкции, для осуществления деятельности, которая связана с гуманитарными проектами и «строительством демократии» в России и на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По его словам, таким образом министерство фактически выдало НКО лицензию на вмешательство во внутренние дела РФ. Он подчеркнул, что поддержкой Вашингтона пользуются именно те неправительственные организации, которые «выходят далеко за пределы заявленных благородных целей и известны своей деструктивной деятельностью».

«США неизменно поддерживают в России организации, проповедующие экстремистские и террористические идеи, ратующие за легализацию наркотиков, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в посте. Пискарев добавил, что под «строительством демократии» в данном случае понимается именно попытка ослабить Россию и затормозить ее развитие.

Автор публикации заключил, что Москва в состоянии самостоятельно, без вмешательства извне, решить, как строить свою жизнь и какой должна быть демократия.

О решении Минфина США стало известно 20 апреля. Согласно документу, ведомство разрешает операции, совершающиеся в обычном порядке и необходимые для деятельности НКО. Министерство также позволяет НКО оказывать помощь для гуманитарных нужд. Это касается поставок еды и продовольствия, образовательных проектов, а также проектов, которые связаны со здравоохранением и защитой окружающей среды.