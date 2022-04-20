Идею Минстроя об оплате отопления оценили фразой «что в лоб, что по лбу»

Эксперты в сфере ЖКХ сочли, что идея Минстроя об оплате отопления ничего не изменит

Эффективность предложения Минстроя о переходе на оплату отопления в России только в отопительный сезон поставили под сомнение. Опрошенные «Секретом фирмы» эксперты в сфере ЖКХ сочли, что новая идея ведомства существенно ничего не изменит и может создать дополнительные неудобства для граждан.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин назвал инициативу Минстроя несвоевременной. Специалист считает более правильной схему оплаты равными долями каждый месяц в течение года, так как россияне получают одинаковую зарплату, пенсии или пособие каждый месяц и им удобно платить фиксированную сумму. Кроме того, по оценкам Крохина, на фоне кризиса предложенная Минстроем система может привести к росту задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

Руководитель тверского регионального центра «ЖКХ Контроль» Елена Юлегина допустила, что жители России могут с беспокойством отреагировать на изменения в квартплате. Эксперт при этом привела в пример систему платежей в Тверской области, где люди платят за отопление только в зимний период, однако летом в квитанции добавляют сумму за ремонт. «У нас все более-менее равномерно получается. Поэтому, с моей точки зрения, что в лоб, что по лбу», — заявила Юлегина.

Тем не менее в одном из пунктов специалистка готова поддержать инициативу Минстроя — мера позволит понять гражданам, которые отдают фиксированную сумму каждый месяц, что летом они не переплачивают за отопление.

Павел Склянчук из ОНФ «Жилье и городская среда» тоже увидел положительные стороны в идее ведомства. «Плюс в том, что размер платежа за тепло ставится в прямую зависимость от того, теплая будет зима или холодная. Минус в том, что размер платежа в квитанциях в осенне-зимний отопительный период и весенне-летний будет существенно отличаться. Многим гражданам нужно это будет учитывать при планировании семейного бюджета», — отметил эксперт.

Член федерального Комитета Торгово-промышленной палаты Евгения Петухова уверена, что платить исключительно в период отопительного сезона удобно только жильцам домов с индивидуальными системами подачи тепла. Эксперт отметила что Минстрой уже разрабатывает проект корректировок «по всем направлениям» оплаты коммунальных услуг, а это значит, что россияне скоро будут получать счета с увеличенными суммами. «Тут даже мне страшно как эксперту это представить», — добавила Петухова.

Ранее Минстрой заявил о намерении отменить ежемесячную оплату теплоснабжения равными суммами в течение всего года и заменить ее оплатой по факту сезона отопления, а также перенести корректировку платы с первого квартала на первый месяц отопительного периода. В ведомстве пояснили, что действующая система перечисления платы 1/12 не учитывает ставшую популярной в последние годы практику использования индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных домах.