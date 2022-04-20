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Названы неожиданные полезные свойства бананов для здоровья

ETNT: умеренное употребление бананов поможет укрепить иммунитет и сохранить здоровье

Фото: Shutterstock

Издание ETNT собрало высказывания диетологов и ученых о неожиданных полезных свойствах регулярного умеренного употребления бананов для здоровья. По их словам, бананы помогут укрепить иммунитет, сохранить здоровье и даже помочь похудеть.

Согласно исследованию 2020 года, результаты которого были опубликованы в научном журнале PNAS, эти плоды помогают существенно снизить шансы столкнуться с сезонными простудными заболеваниями. Ученые объяснили это тем, что разновидность неперевариваемого белка, так называемый банановый лектин, весьма эффективно справляется с различными штаммами вирусов гриппа.

По словам диетологов, употребление бананов поможет снизить риск развития колоректального рака, так как в этом продукте содержится большое количество резистентного крахмала, который снижает вероятность развития онкологических заболеваний, защищает от негативных послеоперационных последствий, а также благоприятно влияет на бактерии пищеварительного тракта. Согласно результатам исследования 2017 года, опубликованных в журнале Американского общества микробиологии mBio, резистентный крахмал помогает стимулировать липидный обмен, нормализуя работу пищеварительной системы и избавляя от лишних килограммов.

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Согласно исследованию 2012 года, опубликованному в научном журнале PLOS One, употребление бананов перед тренировками поможет зарядиться энергией и активностью. Так, участвующие в эксперименте люди, которые ели перед спортивными нагрузками бананы, а не протеиновые батончики, оказывались более выносливыми и активными.

Ранее диетолог Лаура Бурак назвала неожиданные полезные свойства грибов. По ее словам, помимо всего прочего, регулярного употребление этого продукта снижает риск развития депрессии.

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Юлия Кальницкая
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