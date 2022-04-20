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Спорт

«Алания» выбила «Зенит» из Кубка России

«Алания» победила «Зенит» в серии пенальти и вышла в полуфинал Кубка России
Иван Сергеев

Иван Сергеев. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Владикавказская «Алания» выбила «Зенит» из розыгрыша Кубка России и вышла в полуфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное время матча команды не выявили победителя. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Дуглас Сантос и Иван Сергеев. Среди футболистов «Алании» отличились Батраз Гурциев и Николай Гиоргобиани. Гол в исполнении последнего спас «Аланию» от поражения в основное время. В серии послематчевых пенальти победу праздновали игроки владикавказского клуба.

Ранее 20 апреля в полуфинал Кубка России вышел «Енисей», который выбил из розыгрыша клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин». 19 апреля московское «Динамо» обыграло калининградскую «Балтику» в четвертьфинале национального кубка. Бело-голубые сыграют в полуфинале турнира впервые за десять лет.

Матчи полуфинала запланированы на 11 мая. Решающая игра Кубка России пройдет 29 мая.

Николай Костюков
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