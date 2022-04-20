Депутат показал кадры из «зоопарка-концлагеря» в российском городе

Депутат Госдумы Бурматов показал кадры из «зоопарка-концлагеря» в Набережных Челнах

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов на личной странице во «ВКонтакте» опубликовал кадры, на которых запечатлены условия содержания животных в зоопарке российского города Набережные Челны.

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды назвал зоопарк концлагерем и отметил, что его администрацию нужно привлекать к ответственности. По словам Бурматова, он намерен обратиться в надзорные ведомства и к челнинским депутатам.

«Полуживой верблюд и осел, питающийся… коробкой. Сегодня же разберусь с этим убожеством. Подключу коллег из региона, прокуратуру и Россельхознадзор», — написал парламентарий.

Он подчеркнул, что животных из зоопарка нужно спасать, и описал ситуацию в учреждении как «дно».

Ранее сообщалось, что в Челябинском зоопарке было зафиксировано массовое отравление зверей — скончались бурый медведь, медведица, самка северного и детеныш пятнистого оленя. Сотрудники учреждения полагают, что животных убили.