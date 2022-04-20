Курс доллара опустился до 77,9 рубля

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 20 апреля, свидетельствуют данные площадки.

Доллар к моменту написания новости стоит 78,03 рубля, на минимуме он опускался до 77,9 рубля, теряя около 50 копеек. Евро стоит около 84 рублей, курс снижается незначительно.

Стоимость нефти Brent находится выше отметки в 108 долларов за баррель, рост к закрытию предыдущего дня составляет около 1 процента.

Основные индексы российского фондового рынка, Мосбиржи и РТС в ходе торгов растут на 0,15 процента и 0,63 процента к закрытию предыдущего дня соответственно. На старте торгов рынок падал.