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В США допустили участие НАТО в эвакуации из Мариуполя с разрешения России

Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя с разрешения России

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

НАТО может принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя с разрешения России. С таким предположением выступила замглавы Госдепа США Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

Она выразила надежду, что Россия позволит союзникам по НАТО эвакуировать из Мариуполя не только гражданских, но и раненых военных. При этом она уточнила, что такие условия ранее уже отвергались и теперь Россия должна сама обеспечивать безопасность эвакуации мирных жителей Мариуполя.

Ранее Миобороны России обратилось к властям Украины с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения в любом избранном ими направлении, насильственное удерживание гражданских в качестве «живого щита» является терроризмом.

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Николай Чигасов
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