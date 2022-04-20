Новую функцию iPhone 14 оценили

TechRadar: качество селфи в iPhone 14 увеличится незначительно

Специалисты рассказали, на что повлияет установка новой фронтальной камеры в смартфонах серии iPhone 14. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты издания оценили новую функции iPhone 14, о которой 19 апреля рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко. В своем Twitter аналитик заявил, что все запланированные на осень смартфоны Apple выйдут с обновленной селфи-камерой. Данный компонент получит функцию автофокуса, также камера будет отличаться диафрагмой со значением ƒ/1.9.

«Поддержка автофокусировки и обновленный показатель диафрагмы могут обеспечить лучший эффект малой глубины резкости для селфи или портретного режима», — объяснил значение апгрейда Ко. Для сравнения, фронтальная камера iPhone 13 имеет фиксированный фокус и диафрагму со значением ƒ/2.2.

По словам журналистов издания TechRadar, их удивляет тот факт, что Apple до сих пор не выпустила смартфон, который имеет селфи-камеру с автофокусом. Авторы отметили, что данная функция является полезной, но не жизненно необходимой: «Как правило, вы держите свой телефон на одном и том же расстоянии от лица каждый раз, когда делаете снимок». Специалисты подытожили, что обновление камеры не приведет к резкому улучшению качества селфи.

В конце марта Мин-Чи Ко заявил, что Apple окончательно отказалась от идеи выпускать смартфон со встроенным дактилоскопическим сенсором Touch ID. По оценке инсайдера, iPhone со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором не выйдет на рынок по крайней мере до 2025 года.