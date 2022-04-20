Россиянин на BMW протаранил автомобиль полицейских

В центре Симферополя водитель BMW решил помешать полицейским и протаранил их машину

В Симферополе возбудили дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия против представителя органов власти. Об этом «Ленте.ру» рассказали в управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, днем 19 апреля на одной из центральных улиц города полицейские проводили оперативно-разыскные мероприятия с участием россиянина. Его брат, желая помешать работе правоохранителей, остановил свой автомобиль BMW Х5 и поставил его на проезжей части, перекрыв проезд служебному транспорту, в котором находился его родственник и стражи порядка.

После этого водитель вышел и стал угрожать насилием сотрудникам полиции, а затем вернулся за руль и на скорости протаранил их машину. В результате его действий одного из оперативников госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Злоумышленника задержали. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дело взял на контроль руководитель управления, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев.