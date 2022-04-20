Алла Волкова предложила внедрить в школах должность «советников директора по воспитанию»

Под председательством президента России Владимира Путина состоялось третье очное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы. Модератором выступил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. На заседании президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал инициативу участницы конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» Аллы Волковой о реализации проекта «советник директора по воспитанию» по всей стране и о включении победителей конкурса «Флагманы образования» в управленческий образовательный резерв страны.

Алла Волкова — полуфиналист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия — страна возможностей», победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России», учитель информатики и физики высшей квалификационной категории, заместитель директора МБОУ гимназии № 12 города Липецка. Алла утверждает, что школа — это не работа, а жизнь. Она закончила Липецкий педагогический университет, с 5 курса пошла преподавать в школу и на сегодняшний день у нее за плечами 21-летний опыт работы в одной школе. Алла выпустила 4 класса в качестве классного руководителя.

В ходе своего выступления Алла Волкова отметила важность привлечения финалистов и победителей конкурса «Флагманы образования» к экспертной работе и содействия в трудоустройстве в сфере образования. Благодаря конкурсу «Флагманы образования» каждая школа страны, каждый муниципалитет, каждый обучающийся имеют возможность заявить о себе, показать свои возможности, профессиональные успехи и достижения.

«Мои родители учителя, и я горжусь, что папа до сих пор работает учителем в одной из школ нашего города. В 2015 году я победила в конкурсе «Учитель года России». После конкурса я увидела, как учатся дети во многих регионах нашей страны. Для меня как для математика, информатика, участие в любом конкурсе — это некая точка на координатном луче всей педагогической деятельности, которая позволяет понять, где ты сейчас находишься. И в прошлом году, вместе со своей командой, мы выиграли в конкурсе «Учитель будущего», а уже в этом году, вместе с командой города, мы вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», организованного платформой «Россия — страна возможностей». Очень хочется, чтобы победители данного конкурса вошли в региональный управленческий резерв и в дальнейшем продвигали те важные идеи, которые в конкурсе заложены», — рассказала Алла Волкова.

Выслушав инициативу участницы, Владимир Путин поддержал ее предложение. «Очень хорошая идея. Это еще один такой социальный лифт, который позволит региональным руководителям найти интересных людей, увлеченных своим делом. Потому что те, кто участвует в таких мероприятиях и участвует успешно, безусловно, заслуживает того, чтобы принимать участие в реализации целей и решении задач, которые стоят перед регионом. Абсолютно полностью согласен и поддерживаю», — сказал президент.

Также Алла Волкова подняла вопрос, связанный с темой воспитания. В ряде регионов с 1 сентября при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского движения школьников в школу пришли помощники по воспитанию – советники. Алла отметила, что это люди новой формации, вооруженные актуальными знаниями и современными методиками, и предложила реализовать проект «Советник директора по воспитанию» по всей стране.

«Важно не только учить, мы об этом сегодня много говорили, очень важно воспитывать. И здорово, что в 10 регионах нашей страны уже реализуется проект «советник директора по воспитанию» в рамках проекта «Навигаторы детства». Очень важно, чтобы такие советники появились во всех школах Российской Федерации и этот проект был реализован не в 10 субъектах, а по всей стране, потому что сейчас советники становятся старшими товарищами, друзьями детям, и умеют выстроить очень правильный, конструктивный диалог с ребятами», — добавила Алла Волкова.

«Что касается советников директоров школ по воспитательной работе, действительно, они сейчас в качестве эксперимента введены в 10 регионах Российской Федерации, а на следующий год будут введены в 35 регионах, но в целом они должны работать по всей стране», — отметил Владимир Путин.

Он также добавил, что быть советником директора по воспитательной работе — особая миссия. Президент отметил необходимость помочь молодым людям сориентироваться в современном потоке информации, помочь отсечь второстепенное, ложное от важного, продемонстрировать школьникам настоящие ценности.

«Необходимо, чтобы советник директора по воспитательной работе сам отвечал высочайшим требованиям в работе с людьми, с молодыми людьми, со школьниками. Чтобы он сам был интереснее, чем Интернет. Здесь нужны люди, которые безусловно понимают значимость своей деятельности, отдают себе отчет в том, какая ответственность на них лежит и нужны люди, увлеченные своим делом. Иначе, будет очень сложно. Формальный подход пойдет только во вред. Скомпрометирует саму идею. Это не просто строчка в перечне должностей, это миссия особая – воспитание детей», — заявил он.

Министр просвещения России Сергей Кравцов так же отметил, что проект «Советник директора по воспитанию» привел к значительным изменениям во внутреннем климате школ, в которых он апробируется. Министр отметил рост интереса учащихся к дополнительному образованию и внеурочной деятельности. Также Сергей Кравцов отметил, что работу проекта нужно расширять и, в конечном счете, — масштабировать на всю страну.

