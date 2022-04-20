Задушившую предпринимательницу россиянку осудили на 13 лет

В Кургане 37-летнюю москвичку осудили за убийство местной предпринимательницы в 2005 году

В Кургане осудили на 13 лет 37-летнюю москвичку за убийство местной предпринимательницы; коллегия присяжных признала ее виновной и не заслуживающей снисхождения. Об этом в среду, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в январе 2005 года россиянка, которой на тот момент было 20 лет, вместе с подельником проникла в квартиру потерпевшей, зная о том, что та хранит там деньги и ювелирные изделия. Нападавшие связали женщину шарфами и пакетами, а затем задушили ее. После этого сообщники вынесли из квартиры имущество и деньги на общую сумму более 620 тысяч рублей, а затем уехали из Курганской области.

В течение 16 лет дело оставалось нераскрытым. Позже следователи выяснили, что друг фигурантки общался с сыном убитой, часто ходил к ним в гости и знал о ее материальном положение. Также стало известно, что после убийства у сообщников появились деньги. Одна свидетельница вспомнила, что после убийства девушка принесла ей на хранение пакет с золотом и ценными вещами.

В марте 2021 года следователи вышли на след подозреваемой. Оказалось, что она вместе с семьей проживает в Москве. Ее задержали и поместили в СИЗО на время следствия.

О судьбе ее соучастника в СКР не сообщили.