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Студенты Москвы смогут покупать проездные билеты по-новому

Студенты и школьники Москвы смогут выбрать проездной билет на 30 или 90 дней

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

С 1 мая 2022 году в российской столице школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут по-новому приобретать проездные билеты на социальную карту москвича. Об этом Департамент транспорта города сообщает в своем Telegram-канале.

Обычно билет действовал на протяжении календарного месяца. С 1 мая можно будет выбрать срок — 30 или 90 дней с момента покупки. Записывать абонемент на карту москвича разрешат в любой день.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, благодаря нововведению в начале месяца сократятся очереди в кассах, а пользоваться абонементами станет удобнее.

В январе 2022 года в московском метро начали тестировать новые турникеты. Новый контроллер был установлен на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии. В дальнейшем планировалось увеличить количество подобного оборудования в столичном метро.

Нина Ташевская
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