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Цены на топливо в Германии подскочили до максимума за 50 лет

В Германии моторное топливо выросло в цене за год на 47,4 процента, это максимум за 50 лет

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Стоимость моторного топлива в Германии показала максимальный годовой прирост за последние 50 лет, говорится на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Рост цен на энергоносители в контексте кризиса COVID-19 стал еще более ярко выраженным из-за конфликты на Украине, отметили аналитики. Годовой рост цен на моторное топливо в прошлые десятилетия никогда не был таким значительным, как в марте 2022 года, отметили они.

Brent от TradingView

Бензин высшего класса подскочил за год на 41,9 процента, дизельное топливо — на 62,6 процента, светлый мазут подорожал почти в два с половиной раза. В среднем же моторное топливо выросло в цене за год на 47,4 процента. Импортные цены на природный газ в марте оказались более чем в три с половиной раза выше, чем в том же месяце прошлого года.

Инфляция в Германии составила 7,3 процента в марте. Это максимально высокий показатель за 40 лет, с момента объединения страны в 1990 году.

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Платон Щукин
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