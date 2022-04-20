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Володин назвал санкции против России незаконными

Спикер Госдумы Володин предупредил Европу о компенсации урона от санкций против России

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал европейские санкции против России незаконными. В своем Telegram-канале он заявил, что странам Европы придется компенсировать Москве вред из-за введения ограничительных мер.

Володин подчеркнул, что власти подсчитают весь ущерб. «Как и когда — вопрос времени», — отметил он.

По его словам, власти ряда европейских стран думают, стоит ли им покупать российский газ за рубли.

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Варвара Кошечкина
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