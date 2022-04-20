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Раскрыта стоимость отдыха на курортах Краснодарского края на майские праздники

Стоимость проживания в Геленджике в мае для двоих туристов начинается от 23 тысяч рублей

Фото: Evgenii Shabanov / Globallookpress.com

Специалисты туротрасли раскрыли стоимость отдыха на курортах Краснодарского края на период майских праздников. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Отмечается, что среди прочих внутрироссийских направлений Черноморское побережье все так же является абсолютным лидером предпочтений прибывающих на отдых путешественников. При этом эксперты отметили, что у туроператоров сейчас «тревожные ожидания от сезона», поскольку туристы из отдаленных регионов страны пока не спешат бронировать туры.

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Что касается стоимости отдыха, двухдневное проживание в гостиницах Геленджика начинается от 23 тысяч рублей на двоих. Размещение в пятизвездочных отелях обойдется отдыхающим дороже — минимум от 70 тысяч рублей.

При этом отмечается, что цена размещения в отелях юга России увеличилась практически в два раза. «Мы каждый год большой компанией друзей ездили на Первомай в Анапу. В этот раз решили остаться дома, — рассказала одна из жительниц Краснодара. — Значительно изменилась цена — подорожало с 15 до 39 тысяч рублей за двое суток».

Ранее в апреле сообщалось, что Краснодарский край признали самым популярным курортным регионом — россияне раскупили более половины мест номерного фонда на Черноморском побережье. Так, в сравнении с 2021 годом объем бронирований в Сочи вырос в три раза и составил рекордный показатель среди городов Кубани — 34,3 процента. 

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Валентина Процкова
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