У звезды сериала «Во все тяжкие» Аарона Пола родился сын

Звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол стал отцом во второй раз

42-летний американский актер, звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол стал отцом во второй раз. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Его супруга, актриса Лорен Парсекиан, родила ребенка около месяца назад, однако звездная чета решила поделиться новостью о пополнении в семье только сейчас. Супруги решили назвать сына Райдин.

«Я так счастлив, что ты есть в этом мире, ты прекрасный мальчик. Я обещаю, что ты будешь гордиться мной, малыш. Весь последний месяц мы полностью были поглощены этим радостным известием, а теперь настало время, наконец, рассказать об этом. Мы любим тебя бесконечно», — написал артист, опубликовав фото ребенка.

Аарон Пол также сообщил, что крестным отцом сына стал его друг и коллега по сериалу «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон.

Актеры Аарон Пол и Лорен Парсекиан поженились в 2012 году, а через 6 лет актриса родила дочь, которую назвали Стори Аннабелль.

В начале апреля стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие», который выходил с 2008 по 2013 годы.