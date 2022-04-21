Китай осудил односторонние санкции и двойные стандарты

Председатель КНР Си Цзиньпин осудил односторонние санкции и двойные стандарты

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что руководство страны не поддерживает односторонние санкции и не планирует следовать двойным стандартам в процессе урегулирования международных вопросов. Его слова приводит ТАСС.

Против двойных стандартов

В видеообращении на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума (БАФ) в южнокитайской провинции Хайнань лидер Китая осудил односторонние санкции и двойные стандарты. Он подчеркнул, что страна не намерена проводить политику, направленную на формирование блоков и усиление противостояния.

Мы против злоупотребления односторонними санкциями <...> и будем твердо защищать безопасность как в традиционных, так и в новых сферах, будем совместными усилиями урегулировать глобальные вопросы — противодействовать конфликтам, терроризму и изменениям климата, решать проблемы сетевой и биологической безопасности Си Цзиньпин председатель КНР

Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает любые действия для урегулирования кризисных ситуаций. Он добавил, что Пекин выступает категорически против «юрисдикции длинной руки».

За глобализацию

Председатель КНР также высказался в поддержку процесса глобализации и заявил о недопустимости выбрасывания какой-либо страны «за борт». По его мнению, все государства мира связаны общей судьбой, плывя на одном корабле, поэтому нельзя взять и выкинуть какую-либо из них.

Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море Си Цзиньпин председатель КНР

Политик уточнил, что мировое сообщество в процессе интеграции превратилось в сложную конструкцию. Поэтому если одной детали будет не хватать, то «возникнут трудности у всего механизма». По его мнению, именно противоречия движут социальным прогрессом.

Опасность холодной войны

Си Цзиньпин добавил, что менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают безопасность на всей планете. Политика грубой силы угрожает «миру во всем мире», а «блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в XXI веке», приводит его слова РИА Новости.

Ранее Си Цзиньпин призвал США, Россию, Евросоюз и НАТО создать механизм безопасности в Европе. Чтобы урегулировать кризис на Украине, в первую очередь следует «учесть законные интересы в сфере безопасности всех сторон».

О ситуации на Украине

14 апреля Китай выступил против искажения его позиции по Украине. В МИД страны заявили, что в международных делах нет места двойным стандартам, искажениям и давлению. Дипломат Чжао Лицзянь напомнил, что Пекин предоставляет Киеву гуманитарную помощь и прилагает «значительные усилия для смягчения ситуации, урегулирования кризиса и восстановления мира».

На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс Ван Лутун директор департамента Европы МИД КНР

Директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявлял, что Пекин не может повлиять на решение суверенных стран. Конфликт на Украине не закончится, если КНР выступит с таким заявлением.

Спецоперация на Украине

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ее основной целью защиту жителей Донбасса. В Кремле отвергли сомнения в выполнении задач операции, объяснив, что Украину необходимо освободить от нацбатальонов.

57 дней длится спецоперация России на Украине

21 апреля директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условие для завершения спецоперации на Украине. Она закончится, когда угрозы из-за освоения Киева НАТО будут устранены. Полищук подчеркнул, что спецоперация идет в соответствии с планом, и все ее цели выполнят.