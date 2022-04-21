В США резко ухудшился воздух

CNN: в США резко повысился уровень загрязнения воздуха

Воздух в США резко стал грязнее, особенно сильно его качество ухудшилось в городах Калифорнии. К такому выводу пришла Американская ассоциация легких, результаты исследования передает CNN.

Калифорнийские города оказались лидерами по постоянному загрязнению твердыми частицами, список возглавили Бейкерсфилд, Фресно, Мадера, Хэнфорд, Висалия, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Окленд и Лос-Анджелес. В этом же штате находятся пять районов со случаями наихудшего кратковременного загрязнения. В Калифорнии пытались исправить ситуацию, но качество воздуха продолжает ухудшаться из-за сезона лесных пожаров. Власти отмечают, что сильные засухи и аномально высокая температура весной 2022 года только увеличит количество возгораний.

В период с 2018 по 2020 год в США было зафиксировано наибольшее количество дней, в которые повысился уровень загрязнения воздуха. До этого показатель стабильно падал в течение 23 лет, но в 2017 году начал стремительно расти. Сейчас в регионах с вредным для здоровья воздухом проживают около 137 миллионов американцев. Темнокожие люди больше страдают от загрязнения, так как на 61 процент чаще белых живут в местах с плохим воздухом. Загрязнение сказывается и на беременных — 1,5 миллиона женщин ожидают ребенка в округах с некачественным воздухом. Это может серьезно навредить плоду, повысив вероятность мертворождения, низкого веса, нарушения развития легких и иммунной системы.

Загрязнение воздуха твердыми частицами, которые появляются из-за добычи ископаемого топлива, машин и сельского хозяйства, является самым опасным. При вдыхании такие частицы попадают в легочную ткань и могут проникнуть в кровоток. Это приводит к астме, сердечным заболеваниям и хроническому бронхиту. Для уже страдающих от респираторных заболеваний попадание частиц в организм может стать смертельным.

В марте исследование швейцарского производителя систем очистки воздуха IQAir показало, что города Центральной и Южной Азии лидируют среди мест с наиболее загрязненным воздухом. Худшими странами по качеству воздуха оказались Бангладеш, Чад, Пакистан, Таджикистан и Индия. В России самый высокий уровень загрязнения зафиксировали в Красноярске.