Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США вспомнили «ахиллесовы пяты» советских атомных «Лир»

В издании 19FortyFive вспомнили «ахиллесовы пяты» советских атомных подлодок «Лира»

Фото: Wikipedia

Американское издание 19FortyFive вспомнило «ахиллесовы пяты» советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».

В публикации утверждается, что субмарины получали ядерный реактор на жидкометаллическом теплоносителе свинец-висмут, позволяющий уменьшить габариты подлодки, и титановый корпус, благодаря которым АПЛ могла находиться на глубине до 350 метров.

Другими преимуществами подлодок издание считает маневренность и высокую скорость в подводном положении, а также высокую степень автоматизации и наличие спасательной капсулы.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Нам не светитАмерика получила самый дорогой в мире атомный авианосец
2 января 2018

Недостатками АПЛ в публикации называются высокая шумность, позволяющая легко обнаруживать субмарину, сложность работы с титаном, из которого формировался корпус субмарины, и высокая стоимость подлодки.

В апреле 2020 года издание The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org, написало, что советские субмарины проекта «Лира», утилизированные современной Россией, являлись «чудо-лодками», поскольку «намного опередили свое время».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против руководства Центробанка и «Открытия»
Экстрадицию Ассанжа в США назвали потерей независимости правосудия Британии
Страны G20 выразили обеспокоенность из-за последствий санкций против России
Белый дом оценил возможность добиваться отстранения россиян от соревнований
Главный архитектор Москвы раскрыл свое отношение к исторической застройке
В США вспомнили «ахиллесовы пяты» советских атомных «Лир»
Вандалы устроили 16 акций на территории советских мемориалов в Берлине
Россия осудила планы Косово по новой базе США
В России нашли способ вернуть фильмы и музыку из недружественных стран
Ле Пен назвала эмбарго на импорт энергоресурсов из России «харакири для Европы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.