Бывшего замглавы Барнаула задержали сотрудники ФСБ

ФСБ задержала экс-замглавы Барнаула Еремеева за взятку в виде строительно-монтажных работ

Бывшего замглавы Барнаула заподозрили в получении взятки в значительном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По данным следствия, преступление было совершено не позднее 2016 года. Фигурант обещал знакомому назначить его на руководящую должность в администрации района. За это он потребовал, чтобы взяткодатель выполнил строительно-монтажные работы на его земельном участке. Преступление выявили сотрудники УФСБ. Экс-замглавы города задержали 20 апреля в его доме. В связи с тем, что мужчина признался в содеянном, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

В пресс-службе регионального управления ФСБ уточнили «Ленте.ру», что речь идет о Юрии Еремееве. Он покинул свой пост в конце декабря 2021 года из-за того, что к нему появились вопросы у правоохранительных органов.