Обнаружены разрывающие звезды растущие черные дыры

Astrophysical Journal: черные дыры средней массы выросли в плотных звездных скоплениях

Астрономы обнаружили черные дыры, которые используют вещество разрываемых ими звезд для наращивания собственной массы. Результаты исследования, опубликованные в препринте на Arxiv и принятые к публикации в Astrophysical Journal, помогают понять, как из небольших черных дыр формируются черные дыры среднего размера или промежуточной массы.

Исследователи изучили плотные звездные скопления в центрах 108 галактик с помощью космического аппарата Chandra. Теоретическая работа группы предполагает, что, если плотность звезд в скоплении выше порогового значения, черная дыра звездной массы в центре скопления будет быстро расти по мере поглощения вещества от разорванных звезд. Ученые выяснили, что скопления с плотностью выше порога примерно в два раза чаще содержат растущую черную дыру.

Предполагается, что существуют другие способы образования массивных черных дыр в центрах галактик. Они включают прямой коллапс гигантского облака газа и пыли или коллапс огромных звезд в черную дыру среднего размера. Однако оба этих механизма требуют условий, которые, по мнению ученых, существовали только в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.