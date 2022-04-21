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Спорт

В Госдуме предложили провести альтернативную Олимпиаду

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков предложил провести в России альтернативную Олимпиаду

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков в ходе онлайн-встречи с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным предложил проводить в России альтернативные Олимпийские игры. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат посчитал, что к участию в соревнованиях должны быть подключены все атлеты, которые разделяют представление о том, что спорт находится вне политики. «Неважно, из дружественной страны атлет или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту», — подчеркнул он.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и биатлон, спортсмены не допущены до соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Спортсменов из России также лишили возможности выступить на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине. Вместо этого российские власти организовали в Ханты-Мансийске спортивные игры «Мы вместе. Спорт».

Андрей Стрельцов
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