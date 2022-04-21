В России выявили 8875 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 8875 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8875 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 110 861. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 21 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 9195.

Больше всего заражений выявили в Москве (616), в Санкт-Петербурге (579) и в Московской области (328). Меньше всего — в Республике Тыва (1 случай), Чукотском автономном округе (4 случая) и в Ненецком автономном округе (6 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2928. За этот же период 14 182 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 437 610.

За сутки умерли 197 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 374 368 человек.