Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 9195 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 9195 новых случаев коронавируса

Фото: Alexandr Kulikov / AP

В России за последние сутки выявили 9195 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 101 986. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 20 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 8640.

Больше всего заражений выявили в Москве (749), в Санкт-Петербурге (611) и в Воронежской области (299). Меньше всего — в Республике Тыва (1 случай), Чукотском автономном округе (3 случая) и в Магаданской области (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3017. За этот же период 16 200 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 423 428.

За сутки умерли 223 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончался 374 171 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам
Россиянин облил тещу кислотой через форточку хостела
Изучено влияние ожирения на развитие рака матки
На российской углеобогатительной фабрике произошел пожар
Суд отклонил иск «Эха Москвы»
В Израиле захотели увеличить число рейсов в Россию
Российского вратаря признали второй звездой дня в НХЛ
Джонни Депп рассказал о жестоком обращении со стороны матери
Москвичам объяснили задержку коммунальных платежек
Жители Коммунарки рассказали о соседстве со знаменитым госпиталем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.