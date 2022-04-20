В России выявили 9195 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 9195 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 9195 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 101 986. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 20 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 8640.

Больше всего заражений выявили в Москве (749), в Санкт-Петербурге (611) и в Воронежской области (299). Меньше всего — в Республике Тыва (1 случай), Чукотском автономном округе (3 случая) и в Магаданской области (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3017. За этот же период 16 200 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 423 428.

За сутки умерли 223 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончался 374 171 человек.