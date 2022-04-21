Премьер Хорватии разорвал контакты с пророссийским президентом Милановичем

Премьер Хорватии Пленкович сообщил, что разорвал контакты с президентом Милановичем

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что разорвал любые контакты с президентом страны Зораном Милановичем из-за пророссийской позиции главы государства. Его слова передает портал Euractiv.

«Я не намерен встречаться с ним в составе Совета национальной безопасности. Мы определенно не собираемся встречаться с ним лицом к лицу. [Наша партия] не собирается тратить время и вступать в контакт с тем, кто может таким вульгарным и возмутительным образом обращаться с [нашей] политической партией, правительством и многими из нас в отдельности. Мы будем бойкотировать его», — заявил Пленкович.

По его словам, за последние два месяца Миланович нанес внешней политике Хорватии ощутимый ущерб своей «пророссийской активностью».

Euractiv отмечает, что слова Пленковича стали реакцией на обвинения со стороны Милановича в том, что премьер был связан со спецслужбами бывшей Югославии.

Ранее Пленкович осудил антинатовскую позицию Милановича и назвал его уровень политической культуры близким к позиции «пьяницы в кабаке». «В сфере внешней политики [его действия] вредоносны. Во внутренней политике — токсичны, его коммуникация находится на уровне словесного дикарства. Его вклад в улучшение какого-либо сегмента хорватского государства — ноль», — заявил Пленкович.