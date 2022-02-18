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Премьер Хорватии назвал президента страны «пьяницей в кабаке»

Премьер Хорватии Пленкович осудил антинатовскую позицию президента страны Милановича

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович осудил высказывания президента страны Зорана Милановича по вопросу нерасширения НАТО на восток и его антинатовских взглядах, сообщает новостной портал Dnevnik.hr.

18 февраля Миланович заявил о своей позиции по вопросу присутствия войск НАТО в регионе и сказал, что «всю проклятую жизнь смотрит на расширение НАТО на восток, этого достаточно». Пленкович прокомментировал слова политика в резко негативном ключе и назвал его уровень политической культуры близкому к позиции «пьяницы в кабаке».

«В сфере внешней политики [его действия] вредоносны. Во внутренней политике — токсичны, его коммуникация находится на уровне словесного дикарства. Его вклад в улучшение какого-либо сегмента хорватского государства — ноль», — заявил Пленкович, комментируя итоги двухлетнего срока президентства Милановича.

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13 февраля Министерство иностранных и европейских дел Хорватии вслед за рядом стран призвало своих граждан покинуть Украину в максимально быстрые сроки. По данным посла страны, на Украине находились примерно 100 граждан Хорватии, постоянно поддерживающих связь с дипломатическим представительством.

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Дмитрий Сотак
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