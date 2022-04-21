В России допустили возвращение дельта-штамма COVID-19

Специалист Роспотребнадзора допустил возвращение дельта-штамма COVID-19 в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости допустил возвращение дельта-штамма COVID-19 в Россию, заявив, что заражений этим вариантом вируса уже практически нет.

«Единичные случаи заражения дельтой мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого дельта уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», — сказал специалист.

Хафизов отметил, что после появления иммунитета у большинства людей к штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее «успешным», уступая место иным вариантам.

По мнению специалиста, дельта-штамм, который сейчас фактически исчез, может и вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму. «Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти», — сказал Хафизов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России существует вероятность возникновения новой волны коронавируса. Министр также анонсировал выпуск новых рекомендаций по первичной и повторной вакцинации от коронавируса «с учетом новых форм вакцины».