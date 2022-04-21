Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России допустили возвращение дельта-штамма COVID-19

Специалист Роспотребнадзора допустил возвращение дельта-штамма COVID-19 в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости допустил возвращение дельта-штамма COVID-19 в Россию, заявив, что заражений этим вариантом вируса уже практически нет.

«Единичные случаи заражения дельтой мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого дельта уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», — сказал специалист.

Хафизов отметил, что после появления иммунитета у большинства людей к штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее «успешным», уступая место иным вариантам.

По мнению специалиста, дельта-штамм, который сейчас фактически исчез, может и вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму. «Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти», — сказал Хафизов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России существует вероятность возникновения новой волны коронавируса. Министр также анонсировал выпуск новых рекомендаций по первичной и повторной вакцинации от коронавируса «с учетом новых форм вакцины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посла России вызовут в МИД Молдавии после заявлений Захаровой
Объем помощи Украине оценили в 24 миллиарда долларов
В России допустили возвращение дельта-штамма COVID-19
Три села в Приморье оказались отрезанными из-за сильного таяния снега
Российский дипломат осудила действия США на Ближнем Востоке
Юрий Лоза отказался от пополнения зарубежного банковского счета своего сына
Уровень инфляции в Канаде достиг 30-летнего максимума
У переболевших COVID-19 начнут выявлять депрессию и психические расстройства
Россия назвала условие для завершения спецоперации на Украине
Российские силовики нашли под Херсоном схрон оружия «на целый взвод»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.